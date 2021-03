Stiri pe aceeasi tema

- Spania a adus joi un omagiu victimelor terorismului la implinirea a 17 ani de la atacurile jihadiste de la Madrid, cele mai sangeroase din Europa, relateaza AFP. ''Europenii trebuie sa fie uniti si solidari in lupta impotriva terorismului, de oriunde ar veni'', a declarat…

- Comisia Europeana a solicitat statului francez sa efectueze noi reintroduceri de ursi in Pirinei dupa ce trei exemplare au fost ucise de om in 2020. Comisia a indicat deja autoritatilor franceze ca inlocuirea celor trei ursi ucisi este cel putin necesara, avand in vedere starea nefavorabila de conservare…

- La 27 ianuarie 2021, Ambasada Romaniei in Regatul Spaniei a organizat prima intalnire din acest an, in format online, cu reprezentanții comunitații romanești din Spania, eveniment care se inscrie in seria periodica de reuniuni cu mediul asociativ romanesc. La reuniune a luat parte și domnul Ovidiu Burdușa,…

- Regiunea Granada din sudul Spaniei a fost afectata de mai multe seisme in noaptea de marti spre miercuri, care nu au provocat victime, raniti si pagube materiale importante, dar care l-au determinat pe prim-ministrul spaniol sa lanseze un apel la calm, informeaza AFP. Foto: (c) MIGUEL ANGEL MOLINA…

- O aeronava a companiei TAROM a solicitat posibilitatea de a efectua o aterizare de urgenta, joi, pe aeroportul din Timișoara din cauza unei situații medicale survenite la bord. Unei pasagere din avionul TAROM i s-a facut rau imediat dupa ce aeronava a decolat de pe Aeroportul Otopeni. Avionul TAROM…

- Spania a inregistrat temperaturi "istorice" in noaptea de luni spre marti, mercurul termometrelor scazand pana la -25,4 grade Celsius si complicand deszapezirea, in special in capitala Madrid, unde multe strazi au ramas blocate, relateaza AFP. O mare parte din centrul si estul tarii era inca acoperita…

- Cursa Blue Air care trebuia sa plece vineri seara din Bucuresti spre Madrid a fost amanata pentru sambata, la ora 20:30, aeroportul din capitala Spaniei fiind inchis din cauza conditiilor meteorologice, a declarat pentru AGERPRES Adela Catalina Bulic, PR manager Blue Air. Pasagerii cursei…

- Regele Felipe al VI-lea al Spaniei a lansat joi in discursul sau de Craciun un apel la respectarea "principiilor morale si etice", o aluzie timida la scandalurile care il inconjoara pe tatal sau, Juan Carlos, noteaza AFP. "Deja in 2014, in cursul intronizarii mele in plenul parlamentului, m-am referit…