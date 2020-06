Stiri pe aceeasi tema

- 16 cadre medicale de la spitalul Bagdasar Arseni din București au fost depistate pozitiv cu coronavirus. Numarul celor infectați ar putea fi, de fapt, mult mai mare. Alte cateva zeci de teste sunt in lucru, potrivit postului de radio Europa FM.Ancheta epidemiologica de la Bagdasar Arseni este in plina…

- Barbatul a spus la audieri ca se considera nevinovat si crede ca s-a infectat in Romania, nu in Israel. Procurorii au deschis un dosar penal dupa ce zeci de medici au fost infectati. Fostul ofiter MAI, pacientul 17 de la Spitalul Gerota, care ar fi mintit ca a calatorit in Israel si a infectat zeci…

- Numarul angajatilor Serviciului de Ambulanta Judetean (SAJ) Olt infectati cu noul coronavirus a ajuns la 15, dupa ce joi a fost confirmata infectia cu SARS-CoV-2 la alti doi angajati ai institutiei, potrivit unui comunicat al Institutiei Prefectului Olt, remis joi AGERPRES. Prefectura Olt a mai informat…

- Infectia de coronavirus ajunge din ce in ce mai mult printre personalul medical, fapt ce duce la inchiderea sectiilor sau unitatilor medicale. Un spital din Sibiu a fost inchis dupa ce mai multe cadre medicale de acolo au fost diagnosticate cu noul coronavirus.

- Sectia de Gastroenterologie a Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia iși desfașoaa activitatea in mod restrans, dupa ce un medic, doua asistente și un infirmier au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus, cele trei cadre medicale fiind asimptomatice, in izolare. „Inca mai sunt pacienți pe…

- Catalin Carstoiu, directorul Spitalului Universitar de Urgența din București, a recunoscut, luni seara, la Romania TV, ca a solicitat detașarea a 3 medici militari la unitatea pe care o conduce de puțin timp, dupa ce 35 de cadre medicale și 75 de pacienți au fost depistați pozitiv la testul pentru…

- Ancheta de la Spitalul Suceava a aratat, dupa prima zi de verificari, nereguli in management și in desfașurarea anchetelor epidemiologice, a declarat la Digi24 secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru.

- Nu mai puțin de 11 medici de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava sunt infectați cu coronavirus, informeaza printr-un comunicat de presa, cea mai mare unitate spitaliceasca din județ. Este vorba de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe și din secțiile Boli Infecțioase, Pneumologie…