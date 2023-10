Stiri pe aceeasi tema

- Șaisprezece jurnaliști palestinieni au fost uciși in razboiul din Fașia Gaza de inceputul razboiului dintre Israel și Hamas, declanșat dupa atacul mișcarii Hamas pe teritoriul israelian, la 7 octombrie, a anunțat sindicatul jurnaliștilor palestinieni

- 16 jurnaliști palestinieni au fost uciși in Fașia Gaza ca urmare a atacurilor israeliene, noteaza organizația terorista Hamas. Anterior, s-a raportat ca Israelul a lovit un spital și un spital din Gaza. Ministerul palestinian al Sanatații a declarat ca Israelul a lovit un spital european și spitalul…

- Cel puțin 150 de persoane au fost rapite din Israel și duse in Gaza, in timpul atacul surpriza al Hamas de sambata, scrie publicația Times of Israel.Hamas a anunțat vineri ca 13 ostatici pe care ii deține in Fașia Gaza au fost uciși in cursul zilei trecute, in urma loviturilor aeriene israeliene.Gruparea…

- Razboi in Israel. Cel putin 600 de oameni au fost ucisi si alti peste 2000 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe…

- Conflictul dintre Fașia Gaza și Israel a escaladat dupa ce organizația Hamas a facut cel mai mare atac cu rachete, ucigand sute de israelieni. Se cunoaște faptul ca Hamas este impotiva politicilor SUA in Orientul Mijlociu. Așadar, care este acum decizia luata de SUA in privința razboiului din Israel.…

- Cel putin 256 de persoane au murit in Fasia Gaza in atacuri israeliene in urma ofensivei lansate de organizatia extremista palestiniana Hamas asupra Israelului, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din Gaza, citat de DPA.Printre morti se numara 20 de minori, a spus ministerul, adaugand ca 1.788 de…

- Aviatia israeliana lanseaza in continuare atacuri impotriva obiectivelor Hamas din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.La caderea nopții, armata israeliana a anuntat ca este implicata in continuare in confruntari armate cu militantii palestinieni care s-au infiltrat in orasele israeliene.…

- Armata israeliana si militanții palestinieni din Fasia Gaza au intrat din nou in razboi sambata, dupa ce Hamas a lansat o ofensiva militara surpriza, cu mii de rachete si infiltrarea unor luptatori in teritoriul statului evreu.