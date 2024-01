Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile zilei din 16 ianuarie 2024 - Cinstirea lantului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citetulOrtodoxe Cinstirea lantului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citetul Greco-catolice Cinstirea lantului Sf. Apostol Petru Romano-catolice Sf. Marcel I, pp. Cinstirea…

- Un consilier local PNL din municipiul Sebeș, județul Alba, a fost trimis de instanța de judecata sa faca munca in folosul comunitații la biserica. Radu Șerbanescu este judecat pentru conducere sub influența alcoolului

- A trecut și Craciunul și, cu voia Domnului, am ajuns in cea de-a treia zi a Praznicului Imparatesc. Cu mersul tradițional la Biserica, unii cu revenirea la munca, iar alții, cu petreceri pe stil tradițional. Finanțate cu bani publici! Frumos ca ținem la tradiție, ca ne dorim sa pastram ceea ce ne reprezinta…

- Unul dintre obiceiurile de nunta era trasul clopotelor dupa ceremonia organizata in Biserica. Se mai trag clopotele la nunta? Vezi care este semnificația obiceiului din ziua nunții.Trasul clopotelor la nunta este unul dintre cele mai vechi obiceiuri care se practica fie inainte ca mirii sa intre in…

- Sfantul Daniel, sarbatorit de Biserica, in 17 decembrie. Ocrotitorul celor care traiesc in exil. Semnificații pentru credincioși Sfantul Daniel este pomenit in calendarul ortodox, in 17 decembrie. Considerat ocrotitorul celor care au emigrat sau au fost dusi in exil, Sfintul Proroc Daniel era cunoscut…

- Parohia ”Sfantul Francisc” de pe strada Rodnei din municipiul Satu Mare pastorita de parintele Ovidiu Birle a fost gazda primitoare pentru ultima intalnire din acest an a Asociației Reuniunea Mariana.

- Postul Craciunului 2023: cand incepe Postul Nașterii Domnului. Ce nu este bine sa faci timp de 40 de zile Postul Craciunului 2023: una dintre cele mai importante perioade de post incepe in luna noiembrie. Aceasta dureaza 40 de zile, pana la Sarbatoarea Nașterii Domnului. De aceasta perioada sunt legate…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea Sfantului sfintitului Mucenic si Apostol Iacov, fratele Domnului.Acest sfant Iacov, fratele Domnului, a fost cel intai episcop la Ierusalim, hirotonit de insusi Domnul si intai el a izvodit si a scris dumnezeiasca Liturghie, invatata de la insusi…