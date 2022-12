In urma cu 33 de ani, in 15 decembrie, la Timisoara, cateva sute de enoriasi ai pastorului reformat Laszlo Tokes au aprins lumanari si s-au rugat in centrul orasului pentru ca acesta sa nu fie evacuat si mutat in alt oras, conform unei hotarari judecatoresti. Pastorul facuse recent comentarii critice la adresa regimului Ceausescu in mass-media internationala. In 16 decembrie, sute de timisoreni s-au adunat din nou in centrul Timisoarei, unde au scandat lozinci impotriva regimului Ceausescu. Ulterior, acestora li s-au alaturat alti protestatari, cauza initiala a manifestarii trecand in plan secund.…