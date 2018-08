Stiri pe aceeasi tema

- SErbEtoare mare a doua zi dupE Adormirea Maicii Domnului. }n fiecare an, pe data de 16 august, crextinii prEznuiesc o mare sErbEtoare. Sfanta MahramE a Domnului este sErbEtoritE pe 16 august, dar xi Sfintii Martiri Brancoveni: Constantin VodE cu cei 4 fii ai sEi: Constantin, ~tefan, Radu, Matei xi sfetnicul…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca, în perioada 2 august - 1 septembrie a.c., va fi suspendat total traficul rutier pe strada 31 august 1989, tronsonul cuprins între strazile Ismail - Tighina, în legatura cu executarea lucrarilor de pozare a retelelor. În…

- 1. In India este interzis cu desavarsire gatitul sau mancatul pe durata eclipsei de Luna. Si asta pentru ca in timpul Chandra Grahan, mancarea „devine rea” si e blestemata de spiritele rele. 2. Cercetatorii biblici americani, cred ca traim vremurile de pe urma si in timpul eclipsei trebuie…

- Laureații cu aur la seniori sunt Theodor Pierre Moroianu (Liceul Internațional de Informatica din București), Alexandru Petrescu (Colegiul Național de Informatica Tudor Vianu” din București) și Alexandru Babalau (Liceul Teoretic „Grigore Moisil” din Timișoara), in timp ce la juniori s-a impus Alexandru…

- "M-am gandit si la fotbal, am trait clipe neplacute legate de Dinamo, dar vreau sa va spun ca Dinamo pierde in fiecare sezon cel putin 20 de puncte din cauza stadionului. Atunci cand va avea un stadion nou in Stefan cel Mare se va bate din nou la campionat. Fotbalul romanesc s-a schimbat foate mult,…

- Biserica Ortodoxa Romana nu susține campania de vaccinare , este acuzația lansata in spațiul public de Ministerul Educației Naționale. Sunt false acuzații, susține oficial BOR, iar aceeași opinie este impartașita și de preoții din București. Toți au copii, nepoți, le-au facut vaccinurile și cred cu…

- Incepand 14 iunie și pana pe 25 august, circulația rutiera in strada București va fi inchisa in perimetrul strazilor Banulescu-Bodoni și Pușkin. Ruta de troleibuz nr. 3 se suspenda. Itinerarul rutei de troleibuz nr. 2 se modifica: de la str. Gh. Asachi troleibuzele vor circula pe str. Pan Halippa, Ismail,…

- Academia Rapid a caștigat cu 3-1 meciul jucat impotriva Stelei in finala Cupei Romaniei, faza pe București, și au realizat eventul in acest sezon. Giuleștenii au caștigat și campionatul Ligii 4.Marian Vlada cu o dubla, in minutele 2 și 56, și Daniel Niculae, in minutul 45+2, respectiv Radu,…