Iulian, copilul de 8 ani din localitatea Pecineaga, Constanța, a disparut in urma cu 3 zile. Un localnic ar fi gasit rolele baiatului, abandonate pe drumul catre ferma din zona. La ferma este imensul bazin cu dejecții, neprotejat. 10 pompieri extrag mizeria din bazin cu 3 motopompe de mare capacitate. Au trecut 30 de ore.