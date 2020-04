Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat duminica seara 1.514 noi decese in 24 de ore, un numar in scadere pentru a doua zi consecutiv, potrivit bilantului cotidian prezentat de Universitatea Johns Hopkins, informeaza AFP. Aceasta universitate americana de medicina a inregistrat 1.920 de noi morti sambata si 2.108…

- Statele Unite au inregistrat pentru a doua zi consecutiv aproape 2.000 de morti legate de noul coronavirus, potrivit bilantului prezentat miercuri la ora locala 20.30 de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Este inca o data cel mai grav bilant cotidian la nivel mondial de la declansarea pandemiei.

- Statul New York a inregistrat 731 de decese cauzate de noul coronavirus in ultimele 24 de ore, un nou record de la inceputul epidemiei in acest stat american, a declarat marti guvernatorul Andrew Cuomo, remarcand in acelasi timp o posibila stabilizare a spitalizarilor, informeaza AFP.Recordul…

- Bilantul pandemiei de coronavirus a ajuns la 45.371 de morti pe plan global, unde s-au inregistrat pana in prezent peste 900.000 de cazuri de infectare, cele mai multe in Statele Unite, scrie Mediafax.Bilantul pandemic este in prezent de 45.371 de morti pe plan mondial, unde s-au inregistrat…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 3.177 de morti in Statele Unite, unde se inregistreaza peste 164.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus.Cel putin 3.177 de persoane au murit din cauza coronavirusului pe teritoriul SUA, unde au fost confirmate pana acum 164.665 cazuri de…