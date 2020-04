Grup Servicii Petroliere a pus la dispozitie 15.000 de teste rapide pentru personalul medical si non-medical din judetul Constanta, potrivit reprezentantilor GSP.



Astfel, medicii din prima linie de lupta impotriva noului coronavirus vor fi testati de doua ori, la diferenta de 11 zile pentru depistarea noului coronavirus.



Totodata, 5.000 de teste rapide vor fi folosite pentru testarea tuturor persoanelor care intra in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Constanta.



Actiunea de testare in masa este coordonata de Directia de Sanatate Publica Constanta.

