- In memoria eroilor romani, 150 de cruci de lemn au fost amplasate, sambata, in Cimitirul International al Eroilor din Valea Uzului, de catre membrii unor asociatii romanesti din intreaga tara, dupa ce parcela romaneasca, amenajata in anul 2019 de Primaria Darmanesti, a fost desfiintata printr-o decizie…

- Consiliul Județean Harghita a depus o plangere penala impotriva liderului Asociației “Calea Neamului”, Mihai Tirnoveanu, pentru intenția sa de a amplasa 150 de cruci in Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului. Președintele Consiliului Județean Harghita, Borboly Csaba, a depus un denunț…

- Președintele Asociației Calea Neamului, medicul Mihai Tarnoveanu, a anunțat prin intermediul paginii sale de socializare ca-n cursul zilei de sambata, 8 iulie 2023, un numar de 150 de cruci vor fi puse pe locul parcelei romanești de unde joi, 29 iunie a.c, au fost in indepartate cele 50 de cruci din…

- Președintele CJ Bacau Valentin Ivancea a adresat o solicitare catre primarul comunei harghitene Sanmartin, Sandor Birtalan, pentru a obține acordul de principiu in vederea incheierii unei asocieri cu obiectivul de a realiza un proiect comun pentru amplasarea unui monument in cinstea soldaților romani…