- Spania este una dintre cele mai importante destinatii turistice din Europa, concurand doar cu Franta si Italia pe acest segment. Odata cu cresterea puterii de cumparare, tot mai multi romani aleg Peninsula Iberica pentru statiunile sale de la malul marii si pentru peisajele superbe.

- Booking Holdings, firma care deține site-ul Booking.com, va investi 500 de milioane de dolari in startup-ul chinez Didi Chuxing — principalul rival al Uber pe piața din Asia, ca parte a unei alianțe globale care va combina rezervarile de camere și plimbarile la cerere pentru clienții lor.

- Kylie Jenner avea doar 10 ani cand și-a facut debutul in show-ul reality al familiei sale – Keeping up with the Kardashians. Dupa alți 10 ani, reality-ul inca mai este difuzat și are succes iar cea mai mica dintre surori a devenit cea mai bogata. Saptamana trecuta Forbes a declarat-o pe Kylie Jenner,…

- Anul 2018 e foarte incarcat in concerte, iar Inna nu rateaza nici o ora de timp liber pentru a se relaxa. Aflata intr-o scurta pauza pana la urmatoarea reprezentatie live, solista a gasit un colt de Rai in Spania, in care isi reface fortele.

- Regatul Unit al Marii Britanii este una dintre cele mai prospere tari ale Europei, iar regiunea Londrei este de departe cea mai dezvoltata parte a Insulei. Un lucru mai putin stiut este ca aproape 30% din locuitorii capitalei sunt nascuti in alte tari.

- Villa Les Cedres este situata in comuna Saint-Jean-Cap-Ferrat, din sudul Franței, și a fost construita pentru un rege. Cea mai scumpa casa din lume iși așteapta de ceva vreme noul proprietar.

- Romania pierde in fiecare an 140.000 de locuitori. Jumatate din aceasta pierdere provine din numarul nasterilor, cu 70.000 mai mic decat cel al deceselor. Iar 70.000 sunt emigrantii, mai bine spus diferenta dintre cei care pleaca anual in strainatate si cei, mult mai putini, care se intorc acasa. Ca…