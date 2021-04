144 de pagini într-un singur ziar, despre moartea Prințului Philip. Ce scrie presa din întreaga lume Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a murit la 99 de ani, vineri, și ziarele din intreaga lume au scris despre asta pe prima pagina. The Guardian a facut o trecere in revista a felului in care s-a scris despre moartea prințului și personalitatea acestuia. „Adio, iubitul meu”, titreaza Daily Mail pe prima pagina, unde scrie despre „tributul sfașietor” al reginei pentru soțul ei. Ziarul a alocat 144 de pagini subiectului, pentru a marca trecerea Ducelui de Edinburgh in neființa la varsta de 99 de ani. The Mirror are o abordare similara, cu titlul „La revedere, iubitul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

