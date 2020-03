143 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, confirmate în ultimele 24 de ore, în România Numarul de cazuri confirmate de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a crescut semnificativ in Romania, in ultima zi. „Pana astazi, 23 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și […] Articolul 143 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, confirmate in ultimele 24 de ore, in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

