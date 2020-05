143 ani de la Proclamarea Independenței României (9 mai 1877) Pe 9 Mai 1877, Mihail Kogalniceanu rostea un celebru discurs în care proclama independenta României ca o necesitate absoluta, iar a doua zi, pe 10 mai, domnitorul Carol promulga hotarârea Parlamentului în acest sens. Noul statut al României trebuia însa sa fie sustinut pe plan international si în primul rând sa oblige Turcia, pe atunci imperiu, la aceasta recunoastere. Functiona deja o alianta cu Rusia ale carei trupe au trecut prin teritoriul românesc si au depasit linia Dunarii, asa cum hotarâse Guvernul român,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

