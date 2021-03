1.400 de angajați din învățământul nemțean s-au vaccinat Pana astazi, 1 martie, sunt 1.400 de angajați din invațamantul nemțean care s-au vaccinat, de la inceputul campaniei. In evidența Inspectoratului Școlar Județean Neamț sunt curpinse cadrele didactice, nedidactice și personalul auxiliar care s-au vaccinat in perioada 18 ianuarie – 28 februarie. „Aceste date ii includ și pe angajații din invațamant care s-au inscris pentru vaccinarea prioritara și care au primit prima doza incepand cu data de 24 februarie. Avand in vedere ca este un singur centru, in Piatra-Neamț, analizam impreuna cu Direcția de Sanatate Publica o soluție pentru ca echipele mobile… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Neamț anunța deschiderea a 3 noi centre de vaciiinare, unul in Piatra Neamț și doua in mediul rural, la Horia și Zanești. COMUNICAT FLUXURI 1 MARTIE The post DSP Neamț- 3 noi centre de veccinare appeared first on Stiri Neamt .

- Astazi, 16 februarie, Inspectoratul Școlar Județean Neamț trebuie sa transmita la minister situația clara a profesorilor care doresc vaccinare cu prioritate. De aceeea se lucreaza, pe ultima suta de metri la intocmirea listelor și, mai ales, la gasirea unui spațiu special destinat acestui scop. „Astazi,…

- Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana in data de 09 februarie, inclusiv, au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ 26.754 doze vaccin Pfizer si 1.960 doze vaccin Moderna. Numarul de doze de vaccin administrate…

- Un asistent medical de 64 de ani, din județul Neamț, care a fost vaccinat la începutul lui 2021 a fost depistat pozitiv cu COVID-19 la câteva zile de la administrarea serului. Cadrul medical a avut inițial o forma medie, dar starea lui s-a agravat și…

- De cateva zile, incidența infectarilor cu coronavirus oscileaza in jurul valorii de 3 la mie in municipiul Piatra-Neamț. Astazi, 2 februarie, conducerile unitaților de invațamant din municipiul reședința de județ au primit o informare potrivit careia rata de infectare este de 3,01 la mie. Asta, dupa…

- Astazi, 13 ianuarie, potrivit datelor furnizate de Prefectura Neamț pe baza situației transmise de Direcția de Sanatate Publica, au fost inregistrate 81 de persoane pozitive la coronavirus. Rata de infectare la nivelul județului a urcat pana la 1,49 la mie și probabil ca maine se va ajunge, din nou,…

- Pana astazi, 8 ianuarie, sunt 1.068 de cadre medicale și personal din centrele rezidențiale din județul Neamț care s-au vaccinat impotriva coronavirusului, potrivit Prefecturii Neamț. Daca la inceputul saptamanii, cand a debutat prima etapa in județ, au fost puțini inscriși și au existat indoieli ca…

- Astazi, 4 ianuarie, vaccinarea impotriva coronavirusului a inceput la ora 10:03 in județul Neamț. Primul centru care a inceput vaccinarea este cel de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, care a primit primul dozele necesare de la Direcția de Sanatate Publica Neamț. Dr. Bogdan Mahu, medic de…