Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Țugui a prins in 2013, la doar 17 ani, un transfer spectaculos la AS Roma. Era considerat unul dintre cei mai talentati jucatori de la LPS Banatul, liceul sportiv din Timisoara. Cariera la Roma s-a incheiat prematur, insa, dupa ce a suferit o ruptura de sold. Andrei Țugui s-a intors in Romania,…

- Cluburile din Romania vor putea difuza la statiile de amplificare cantece si scandari ale galeriilor pe durata meciurilor care se vor disputa in actualul sezon fara spectatori, a hotarat, marti, Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal, potrivit Agerpres."In acest context, pentru…

- Amicalul dintre FC Dinamo si FC Rapid, programat, miercuri, la Baza Sportiva de la Saftica, va fi primul meci de fotbal din Romania de la declansarea pandemiei de coronavirus, cea care a dus la intreruperea tuturor competitiilor sportive, potrivit Agerpres. Conform directorului de imagine al FC Rapid,…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan, a declarat, astazi, ca nu se mai ia in calcul posibilitatea ca meciurile din Liga I, intrerupte din cauza pandemiei de coronavirus, sa se dispute in Antalya. „A fost vorba de un scenariu, cel mai rau scenariu. Acela in care autoritatile…

- Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), Justin Stefan, a declarat, luni, ca nu se mai ia în calcul posibilitatea ca meciurile din Liga I, întrerupte din cauza pandemiei de coronavirus, sa se dispute în Antalya, transmite News.ro."A fost vorba de un scenariu,…

- Federația Suedeza de Fotbal considera ca UEFA a greșit cand a decis sa nu pedepseasca Romania dupa scandalul imaginar in care țara noastra este acuzata de rasism. Totul s-a petrecut la meciul din preliminariile pentru EURO 2020, dintre Romania și Suedia (scor 0-2). In urma anchetei, Comisia de disciplina…

- Echipele nationale de fotbal ale Romaniei, de seniori si U21, au avut in intervalul 1990-2019 cea mai mare medie de fani prezenti la meciurile oficiale disputate pe teren propriu din ultimii 30 de ani, conform unei statistici realizate de Federatia Romana de Fotbal. Romania si Romania U21 au disputat…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, miercuri, ca intr-o videoconferinta cu reprezentantii celor 14 cluburi din Liga I s-a discutat o propunere ca eventual finalul competitiei sa se joace in Antalya. Liga a precizat ca urmeaza ca propunerea sa fie analizata juridic si ca este “un plan de avarie”,…