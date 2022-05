Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a acuzat, marti, Rusia ca foloseste violul ca „strategie de razboi” si l-a descris pe presedintele rus Vladimir Putin drept „principalul criminal de razboi al secolului 21”, relateaza Reuters.

- UPDATE 6 Procurorul general al Ucrainei spune ca sunt investigate peste 9.000 de cazuri de crime de razboi, anunța CNN. Procurorul general al Ucrainei a declarat ca biroul deschide noi cazuri de presupuse crime de razboi comise de forțele rusești. Astfel, s-a ajuns la un total de 9.158 de dosare penale…

- Vladimir Putin a avut un plan pregatit in prealabil pentru ca trupele sale sa tortureze, sa violeze și sa execute civilii din Ucraina care refuza sa capituleze, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, citat de Sky News.

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza peste 6.000 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com.

Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza 5.800 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, ea precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com.

- Procurorul general al Ucrainei, Irina Venediktova, a anuntat ca biroul sau ancheteaza 5.800 de cazuri de crime de razboi comise de rusi, ea precizand ca pe zi ce trece procedurile sunt tot mai multe, informeaza cnn.com.

Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian.