In ziua de 13 Septembrie 1848, trupele otomane comandate de Fuad-efendi au intrat in Bucuresti, capitala Țarii Romanești. La 13 septembrie 1848, trei puternice coloane militare otomane au patruns in București, dupa arestarea fruntașilor revoluționari munteni și zdrobirea rezistenței poporului neinarmat. Citește și: In sfarsit, procurorii sunt pe urmele jafului forestier de la Pietrosani In […]