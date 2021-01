1,3 milioane lei / 6.000 de amenzi, ptr nerespectarea restricțiilor în 24h 1,3 milioane lei / 6.000 de amenzi, ptr nerespectarea restricțiilor in 24h Politistii au aplicat în ultimele 24 de ore, în toata tara, aproape 6.000 de amenzi în valoare de peste 1,3 milioane lei, pentru nerespectarea restrictiilor sanitare. Majoritatea sanctiunilor au fost date pentru încalcarea carantinei sau a izolarii, lipsa mastii de protectie sanitara în spatii publice, ori nerespectarea distantarii fizice. Aproape 800 de amenzi au fost date agentilor economici, institutiilor publice sau persoanelor fizice care au încalcat restrictiile… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sancțiuni in prima zi a anului Purtatorul de cuvânt al Ministerului de Interne, Monica Dajbog. Foto: Agerpres Numarul de infracțiuni cu violența comise în prima zi a anului a fost cu 80% mai mic decât la începutul lui 2020. Polițiștii au dat totuși peste 5.000 de…

- In ultimele 24 de ore, 24.500 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne, precum și peste 2.300 de polițiști locali, au fost mobilizați la nivel național pentru asigurarea masurilor de ordine publica și a intervențiilor in caz de urgența. Efectivele angrenate au intervenit la peste 4.400 de evenimente…

- Polițiștii implicați in acțiunile de verificare a modului in care sunt respectate restricțiile in contextul pandemiei, au aplicat aproape 13.000 de sanctiuni in weekend, la nivelul intregii țari, dintre care peste 300 la Cluj.

- Polițiștii clujeni implicați in acțiunile de verificare a modului in care sunt respectate restricțiile in contextul pandemiei, au verificat miercuri mii de persoane, dintre care aproximativ 2.000 aflate in izolare sau carantina.

- Nerespectarea masurilor si interdictiilor impuse pentru limitarea raspandirii pandemiei de coronavirus atat in randul persoanelor fizice, cat si a celor juridice a dus la aplicarea unor sanctiuni in valoare de aproape 40.000 de lei. Politistii suceveni au desfasurat activitati in context Covid-19, fiind…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii din Salaj, impreuna cu jandarmi si politisti locali au acționat pentru verificarea modului in care sunt respectate masurile de prevenire și combatere a raspandirii noului virus. Pe parcursul acțiunii, polițiștii au depistat 202 de persoane care nu au respectat interdicțiile…

- Politistii au aplicat, in ultima saptamana, in cadrul actiunilor desfasurate pentru limitarea raspandirii virusului de COVID-19, peste 58 de mii de amenzi in valoare de aproximativ 8,6 milioane de lei, potrivit unui comunicat transmis de MAI. Cele mai multe nereguli constatate au fost legate de nepurtarea…

- Procurorul general, Alexandru Stoianoglo, a anuntat joi, 22 octombrie, ca Procuratura Generala a deschis un dosar penal in cazul afacerii Loteria Nationala a Moldovei pentru de serviciu, comis cu participarea persoane publice, manifestat prin atribuirea in beneficiul unor companii straine, conform schemelor…