- Sambata este programata etapa a zecea, penultima din turul sezonului regulat al Diviziei A1. Runda va avea ca uvertura partida dintre CSO Voluntari 2005 și CS Știința Bacau, ce se va disputa de la ora 14.00, in sala „Gabriela Szabo” din Voluntari. Aflate la mijlocul clasamentului, gazdele pornesc ca…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au inregistrat succese pe terenuri straine in runda a 10-a a sezonului regular al SuperLigii Feminine. Timisorencele s-au impus, conform calculelor, cu un categoric 5-1 pe terenul celor de la CSM Alexandria, in timp ce timisencele care evolueaza acasa la Tomnatic…

- LPF a anunțat programul etapei 16 din Liga 1, care propune meciuri tari, precum Sepsi - Rapid, Universitatea Craiova - Dinamo și FCSB - FCU Craiova. Runda 16 din Liga 1, prima din returul sezonului regulat, va incepe vineri, 10 noiembrie, cand a fost programat duelul dintre Sepsi OSK și Rapid. Etapa…

- Etapa a VI-a a Superligii de fotbal feminin aduce un derby-ul zonal important si in lupta pentru play-off: Politehnica Timișoara – Banat Girls. Banat Girls vine dupa o victorie in fața Gloriei Bistrița și este la 3 puncte in spatele formației alb-violete. Pentru duelul din aceasta runda Liviu Ivasuc…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au jucat in weekend, pe teren propriu, cu grupari noi in elita feminina, dar cu ambitii mari. Pe „Stiinta” Farul Constanta a triumfat ieri cu 2-1, in timp ce la Tomnatic gazdele s-au impus cu 3-1 in fata Gloriei Bistrita, gruparea pe care alb-violetele reusisera…

- Miercuri a fost o zi cu restante pentru echipele de fotbal din Timis prezente in Superliga. Daca vicecampioana Politehnica a intalnit o echipa cu infrangeri pe linie, Banat Girls a jucat impotriva campioanei, Olimpia Cluj. Prima pe teren a intrat Banat Girls, echipa ce joaca pe teren propriu la Tomnatic.…

- CSU Politehnica Timișoara se pregatește de debutul in Divizia A la handbal masculin, sezonul 2023-2024. In prima etapa a noii stagiuni, handbaliștii alb-violeți vor primi vizita celor de la CS Universitatea Craiova, sambata, de la ora 13, in Sala „Constantin Jude”. Handbaliștii universitari de la Politehnica…

- Etapa a IV-a din Liga Naționala de handbal duce echipa viola in celalalt capat al țarii. SCM Politehnica Timișoara va intalni CSU Suceava, duminica, 17 septembrie, la ora 18,00. Alb-violeții vin dupa doua rezultate de egalitate, la Bacau și cu Clujul, acasa. Au fost meciuri cu rasturnari importante…