13 cadre medicale din Timiș au suferit reacții adverse la vaccinul anti-COVID-19 Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis a raportat sambata 13 reactii adverse "de intensitate scazuta spre moderat", respectiv durere la locul administrarii, mialgii sau subfebrilitati, dupa vaccinarea a peste 4.000 de persoane din randul cadrelor medicale si personal angajat in spitalele din judet. De la debutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, in cele 11 centre de vaccinare din judet s-au administrat 4.778 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, din care in perioada 4 - 8 ianuarie 2021 s-au vaccinat 4.024 de persoane. Citește și: Se complica situația pentru sistemul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directia de Sanatate Publica Timis a raportat astazi, 9 ianuarie 2021, 13 reactii adverse „de intensitate scazuta spre moderata”, respectiv durere la locul administrarii, mialgii sau subfebrilitati, dupa vaccinarea a peste 4.000 de persoane din randul cadrelor medicale si personal angajat in spitalele…

- Un numar de trei cazuri de reactii adverse generale, minore, au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in centrele de vaccinare anti-COVID din judetul Olt, unde in intervalul de timp mentionat au fost efectuate in total 335 de vaccinari, au anuntat sambata reprezentantii Directiei de Sanatate Publica…

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, 11.912 persoane au fost vaccinate, numarul total ajungand astfel la 25.508. In acelasi interval, au fost inregistrate zece reactii adverse comune si minore. DOCUMENTUL…

- 13.242 de cadre medicale au fost vaccinate cu serul anticoronavirus de la Pfizer, in cele șapte zile scurse de la debutul campaniei, dintre care 1.586 in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV). Acest lucru inseamna o medie de sub 2.000…

- 4.623 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore.Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica, prin aplicatia Registrul Electronic National al Vaccinarilor RENV , care tine evidenta vaccinarilor, situatia vaccinarilor din ziua de 31 decembrie a.c.,…

- Dupa primele trei zile de vaccinare, 2.778 cadre medicale au fost vaccinate si s-au inregistrat sapte reactii adverse, dintre care sase in ultimele 24 de ore, conform Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de…

- In ultimele 24 de ore, 712 cadre medicale au fost vaccinate impotriva Covid-19. Dintre aceștia, 6 acuza reacții adverse cum ar fi durere la locul injectarii, urticarie sau febra. Citește și: Guvernul Cițu vrea sa inghete venituri in 2021: indemnizația de hrana, sporuri, prime, salariile profesorilor,…

- Pana astazi, 28 decembrie, un numar de 3.167 de persoane au primit doza de vaccin anti-Covid, fiind depistate doar doua cazuri de reacție adverse, minore. Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor…