Directia de Sanatate Publica Timis a raportat astazi, 9 ianuarie 2021, 13 reactii adverse „de intensitate scazuta spre moderata”, respectiv durere la locul administrarii, mialgii sau subfebrilitati, dupa vaccinarea a peste 4.000 de persoane din randul cadrelor medicale si personal angajat in spitalele din judet. De la debutul campaniei de vaccinare, pe 27 decembrie 2020, in cele 11 centre de vaccinare din judet s-au administrat 4.778 doze de vaccin impotriva SARS-CoV-2, din care in perioada 4 – 8 ianuarie 2021 s-au vaccinat 4.024 de persoane. „Din totalul dozelor administrate pana in prezent,…