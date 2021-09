1.298 lei – pensia medie în judeţul Vrancea Pensia medie lunara a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea al anului fata de primul trimestru, pana la valoarea de 1.661 de lei, potrivit unui comunicat remis luni de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara se calculeaza luand in considerare sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurari sociale, invaliditate, […] Articolul 1.298 lei – pensia medie in judetul Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Guvernul se lauda ca pensia medie a crescut cu 11 lei. Cheltuielile cresc pe zi ce trece Pensia medie lunara a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea al anului fata de primul trimestru, cu aproximativ 11 lei, pana…

- Pensia medie lunara a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea al anului fata de primul trimestru, pana la valoarea de 1.661 de lei, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

Pensia medie lunara a crescut cu 0,7% in trimestrul al doilea al anului fata de primul trimestru, pana la valoarea de 1.661 de lei, potrivit unui comunicat remis luni de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara se calculeaza luand in considerare sumele pentru pensiile tuturor categoriilor…

