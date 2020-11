Stiri pe aceeasi tema

- Din pricina COVID-19, in județul Suceava sint 725 de persoane in carantina și 384 aflate in izolare la domiciliu. In alta ordine de idei, pe 17 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 112 amenzi in valoare de 12.250 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 1.300 de persoane și 140…

- In județul Suceava sunt, in continuare, 905 persoane in carantina și 370 izolate la domiciliu, din cauza COVID-19. In alta ordine de idei, pe 14 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 183 de amenzi in suma de 29.100 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 1.245 de persoane și 207…

- Din pricina COVID-19, in județul Suceava sunt 832 de persoane in carantina și alte 349 izolate la domiciliu. In alta ordine de idei, pe 9 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 158 de amenzi in suma de 18.000 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 963 de persoane și 143 de societați…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineata, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 6884 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. De asemenea, in judet, in ultimele 24 de ore au fost internate 15 persoane…

- Nu mai puțin de 467 de suceveni au murit de COVID-19 de la inceputul pandemiei și pana in prezent. Așa arata o situație intocmita de Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției și prezentata in ședința extraodinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența al județului Suceava…

- Prefectura Suceava a transmis ca in aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5492 de persoane declarate vindecate de coronavirus. De asemenea, in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 28 persoane…

- In aceasta dimineața, conform datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului se inregistreaza un numar de 5068 de persoane declarate vindecate de noul coronavirus. Potrivit Prefecturii Suceava, la nivelul județului, in ultimele 24 de ore au fost internate 10…

- In aceasta dimineața, potrivit datelor centralizate de catre Direcția de Sanatate Publica Suceava, la nivelul județului Suceava se inregistreaza un numar de 4836 de persoane declarate vindecate de coronavirus. Prefectura Suceava a informat ca in județ, in ultimele 24 de ore au fost internate 17 persoane…