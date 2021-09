Un numar de 10.313 persoane infectate cu SARS-CoV-2 sunt internate in unitatile sanitare de profil, dintre care 267 de copii, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit sursei citate, la terapie intensiva sunt internati 1.220 de pacienti, dintre acestia 21 fiind copii. Pe teritoriul Romaniei, 49.407 persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu si 9.185 se afla in izolare institutionalizata. 59.899 de persoane se afla in carantina la domiciliu De asemenea, 59.899 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata…