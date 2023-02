Stiri pe aceeasi tema

- La Muzeul National al Literaturii Romane din Bucuresti se deschide astazi expozitia „Manuscrisele inedite ale lui Mircea Eliade din patrimoniul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Romane”. Sunt documente despre care, pana in urma cu zece luni, nici nu se stia ca exista. Ele au fost…

- Fundatia Colegiului National de Aparare, sucursala Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, organizeaza conferinta pe tema „UNIREA PRINCIPATELOR SI DINAMICA UNITATII NATIONALE", manifestare stiintifica ce se va desfasura in ziua de 23 ianuari 2023, incepand cu ora 11:00, in Aula Magna „Mihai…

- Expozitia "Dimitrie Cantemir ndash; 350 de ani de la nastereldquo; la Academia Romana Vernisajul va avea loc la data de 17 ianuarie 2023, ora 13.00.Alocutiuni vor sustine: acad. Razvan Theodorescu, vicepresedinte al Academiei Romane prof. dr. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Literaturii Romane din…

- Ioan Borcea a studiat in Franta, la Universitatea din Sorbona El devenea membru corespondent al Academiei Romane in anul 1919, iar 16 ani mai tarziu, membru fondator al Academiei de Stiinte din Romania si al unor societati de stiinte din tara si strainatate De numele sau se leaga si infiintarea Statiunii…

- Prof.univ.dr.ing. Doina Pisla, Prof.univ.dr.ing. Nicolae Plitea și Prof.univ.dr.ing. Calin Vaida, din cadrul Facultații de Inginerie industriala, Robotica și Managementul Producției a Universitații Tehnice din Cluj-Napoca, sunt laureații Premiului ”Traian Vuia“ al Academiei Romane, la categoria Științe…

- Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat INSCOP Research la comanda LARICS din cadrul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Bratianu” al Academiei Romane (ISPRI). Analiza datelor a fost realizata in colaborare cu think tank-ul Strategic Thinking Group. Citește…

- In data de 4 decembrie 1933, in satul Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu, judetul Constanta, se nastea Eugeniu Ivanov, cel care mai tarziu avea sa devina un reputat fizician si membru corespondent al Academiei Romane din 23 februarie 1996.Potrivit publicatiei Independenta Romana, Eugeniu Ivanov a studiat…

- Vulcanul Kliucevskaia Sopka, din Kamceatka, a inceput sa erupa, relateaza RIA Novosti, citat de Meduza , care preia informația de la Institutul de Vulcanologie și Seismologie, Filiala din Orientul Indepartat, al Academiei Ruse de Științe. Erupția din craterul de pe varful Kliucevskoi a inceput dupa…