- VIDEO| PERCHEZIȚII ale polițiștilor din Alba Iulia: Tanar din Timiș, reținut, ca persoana banuita de inșelaciune. Ar fi indus in eroare 12 taximetriști, din Alba Iulia VIDEO| PERCHEZIȚII ale polițiștilor din Alba Iulia: Tanar din Timiș, reținut, ca persoana banuita de inșelaciune. Ar fi indus in eroare…

- La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 7 percheziții,…

- Miercuri dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza…

- Miercuri dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, impreuna cu polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza…

- VIDEO| Doi barbați din Alba Iulia, banuiți de inșelaciune și fals in inscrisuri, aduși la sediul IPJ Alba VIDEO| Doi barbați din Alba Iulia, banuiți de inșelaciune și fals in inscrisuri, aduși la sediul IPJ Alba Doi barbați din Alba Iulia au fost conduși la audieri, la sediul IPJ Alba, banuiți de inșelaciune…

- VIDEO| PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de inșelaciune, amenințare și fals in inscrisuri. Cați bani au strans de la victime PERCHEZIȚII in Alba la persoane banuite de inșelaciune, amenințare și fals in inscrisuri. Cați bani au strans de la victime La aceasta ora, polițiștii Serviciului de Investigații…

- Joi dimineata, politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza doua perchezitii domiciliare, intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infracțiunilor de fals informatic și inșelaciune. La data de 22 iulie 2021, politistii Serviciului de Investigatii…