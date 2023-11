Stiri pe aceeasi tema

- Costin Ștucan revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. Prezent in studioul GSP Live este Alexandru Barbu, jurnalist GSP, alaturi de care vom discuta despre cele mai interesante subiecte ale saptamanii: eliminarea lui Sepsi din Cupa Romaniei, remiza celor de la FCSB de la Galați, urmata…

- Romania cumpara 32 de avioane F-35: Parlamentul a aprobat cea mai scumpa achiziție din istoria Armatei Romane. Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis, marti, aprobarea prealabila pentru initierea de catre Ministerul Apararii Nationale, prin Directia generala pentru…

- UAT MUNICIPIUL TURDA organizeaza in data de 27 noiembrie 2023, orele 11 concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de: Consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment relații cu cetațenii – 1 post Conditii de participare: – studii universitare de licenta absolvite…

- Schimbare de lider in Liga 5 ACADEMY, zona Campia Turzii, dupa ce in etapa de azi UST Cornești a invins-o clar pe AS Urca cu scorul de 6-2 și profitand de faptul ca Șoimii Campia Turzii nu a jucat, a trecut pe prima poziție a clasamentului. O alta echipa care a urcat pe podium, dupa [...] Articolul…

- Palmaresul Clubului Show Time din Sf. Gheorghe s-a imbogațit, recent, cu 30 de medalii obținute de sportivii care au participat la Cupa Romaniei de Ju-Jitsu și Cupa Vipguard, care au avut loc in municipiul Tecuci, in organizarea Federației Romane de Arte Marțial și ACS Vipguard Tecuci. „Cu o pregatire…

- Daca fotbalul romanesc s-a facut partial de ras si nu mai are pe 1 septembrie echipa in cupele europene, cel timisean inregistreaza si el recorduri negative, fiind inca de azi fara reprezentanta in editia curenta a Cupei Romaniei. Nevoita sa joace „acasa” pe terenul adversarei, din cauza infrastructurii…

- Un lup a fost filmat in timp ce se scalda intr-un parau din Munții Apuseni, mai precis in zona padurilor din Parcul Național Munții Apuseni. Imaginile au fost surprinse de catre cei de la Romsilva, care aveau o camera de supraveghere video instalata in zona respectiva, iar cu ajutorul ei au reușit sa…

- In Turda s-a deschis o noua școala de șoferi, incepand din aceasta luna. Este vorba despre Școala de șoferi Phoenix, administrata de Alexandru-Ovidiu Vaida (fost la școala de șoferi Pegasus). Noua școala de șoferi este situata in zona cartierului Turda Noua, pe strada Roșiori nr. 1 (fostul sediu TurdaPan)…