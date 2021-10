Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au depistat zece cetateni straini care au incercat sa intre in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat intr-un transport pe fluviul Dunarea, o barja incarcata cu peste 1.050 tone deseuri din fier, sosite in portul Cernavoda, care urmau sa fie importate in Romania, din Serbia, fara respectarea prevederilor legale. In data de 03.08.2021, polițiștii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravita au depistat, in urma unei actiuni pe linia prevenirii si combaterii migratiei ilegale, noua cetateni din Bangladesh care au incercat sa intre ilegal in Romania, fiind ajutați de un cetațean sirian cu permis de sedere temporara…

- Politistii de frontiera din Cruceni, județul Timiș, au depistat sapte persoane irakiene, dintre care cinci erau copii cu varste intre 5 și 13 ani, care au incercat sa intre ilegal din Serbia in Romania. Acestia prezentau simptome de deshidratare, iar polițiștii au acordat imediat primul ajutor, a relatat…

