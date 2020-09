Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si blocand lumina Soarelui in San Francisco, scrie agerpres , citand DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de imobile au fost…

- O jumatate de milion de oameni au primit ordinul de evacuare in statul american Oregon, in urma unor incendii fara precedent care devasteaza Coasta de Vest a Statelor Unite,au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.”Aproximativ 500.000 de locuitori din Oregon au fost evacuati, iar acest…

- Imagini ca dintr-un film post-apocaliptic au fost surprinse in San Francisco, Oakland si Berkeley, din cauza incendiilor de vegetatie. Localnicii spun ca nu au mai vazut niciodata orasul in acest fel.

- Pana astazi, 2 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 89.891 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.298 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2, acestea fiind cazuri…

- Pompierii si echipele de interventie depun eforturi pentru stingerea a cinci incendii de padure care afecteaza Spania, dintre care doua majore izbucnite in sud-vestul tarii si care au determinat evacuarea a peste 2.000 de persoane, relateaza duminica EFE. Activitatile de stingere a flacarilor…

- Aproape 240.000 de persoane au fost evacuate din cauza incendiilor de vegetatie care devasteaza statul american California, ale carui autoritati au primit in ultimele ore ajutoare importante constand in detasamente de pompieri si sprijin material, inainte de posibila aparitie a unei noi serii de furtuni,…

- Unele dintre cele mai grave incendii din istoria Californiei au continuat sa faca ravagii duminica in statul american in care zeci de mii de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, in timp ce furtunile amplifica riscul de izbucnire a unor noi focare, relateaza AFP. Cateva mii de fulgere…

- Furtuna tropicala Isaias a lovit marti coasta de est a Statelor Unite, unde vanturile sale violente, insotite de ploi torentiale, au provocat moartea a cel putin trei persoane - una in orasul New York si doua in Carolina de Nord - si au lasat fara electricitate cateva milioane de persoane, relateaza…