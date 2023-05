Stiri pe aceeasi tema

- 17 copii din Herson luați de langa familiile lor și duși intr-o „tabara de vacanța” din Rusia s-au intors acasa, dupa mai bine de șase luni. Sunt doar o parte din copiii ucraineni pe care Kievul acuza ca Moscova i-a rapit. Cei 17 copii s-au intors in Ucraina cu ajutorul unui ONG, scrie libertatea.ro…

- Un grup de 17 copii a revenit in Ucraina, cu ajutorul unui ONG, din ”deportarea” din Rusia sau din teritorii ucrainene ocupate, relateaza AFP, potrivit news.ro.La coborarea dintr-un autobuz, la Kiev, un baiat in varsta de zece ani, din gruul de 17 copii, sare in bratele tatalui sau. Fii la…

- Seful grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a apreciat miercuri ca rusii trebuie sa aiba dreptul de a-i critica pe responsabilii militari de ofensiva in Ucraina, pe care el insusi ii critica adeseori, si aceasta in pofida introducerii unei noi legislatii represive in Rusia, relateaza France…

- De cateva saptamani, inregistrari video ale unor militari ruși aflați in situații tragice pe frontul ucrainean se succed pe situl ”Telegram” și in presa independenta din Rusia, preluate și de postul francez de televiziune BFMTV. Acești soldați, ”carora le lipsește absolut tot” și care cred ca iși vor…

- Rusia a propus luni prelungirea acordului asupra exporturilor de cereale ucrainene, care expira la 18 martie, cu doar 60 de zile. Propunerea a fost criticata de Ucraina care vede astfel acordul initial pus sub semnul intrebarii, relateaza France Presse.

- Ministrul de Interne din Germania, Nancy Faeser, a declarat ca statele europene trebuie sa actioneze pentru o mai buna distribuire a refugiatilor ucraineni, a informat agenția DPA, preluata de Agerpres. In declaratiile acordate publicatiei Bild am Sonntag, Faeser a subliniat necesitatea ca unele state…

- Franța și Germania au oportunitatea de a schimba jocul in razboiul impotriva Rusiei, fara a ezita sa livreze Ucrainei arme grele și avioane de lupta moderne, a declarat președintele Volodimir Zelenski in timpul unei vizite la Paris miercuri (8 februarie), potrivit Reuters. Zelenski a sosit la Paris…

- Ivana Plantovskaia, ofițera de presa al Departamentului Regional de Sud al Serviciului de Frontiera de Stat din Ucraina, devenit faimoasa pentru fotografiile provocatoare din vacanța de Revelion de la Paris, a fost destituita din serviciul militar, informeaza publicația Ukrainska Pravda, citata de libertatea.ro.