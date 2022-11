Stiri pe aceeasi tema

- Va dau binete de la Radio Romania Iasi! Andreea sunt! Prețurile au crescut in peste tot, iar risipa de energie este o realitate a prezentului. Stilul nostru de viața modern, pe cat de confortabil, pe atat de mult se dovedește destul de ridicat cu energia. Astazi, va dau cateva ponturi pentru a economisi…

- Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a venit cu un mesaj pe canalul sau de Telegram, prin care explica cit platește R. Moldova pentru furnizarea energiei electrice in diferite ore ale zilei. SPinu spune ca SA Energocom a cumparat miercuri, pentru ziua de joi de pe OPCOM…

- Sezonul actual al eclipselor nu numai ca se suprapune in mare masura cu sezonul de Halloween, dar ziua de Halloween este fix intre cele doua eclipse din acest final de an. Astfel, vom avea o eclipse de Soare in Scorpion, in 25 octombrie, și o eclipsa de Luna in Taur, in 8 noiembrie. Deci, sarbatoarea…

- Anual, la data de 26 septembrie, se celebreaza ziua europeana a limbilor. Cu acest prilej, sunt promovate multilingvismul și diversitatea culturala de pe Batranul Continent. La inițiativa Uniunii Europene și a Consiliului Europei, cetațenii europeni sunt invitați sa invețe cat mai multe limbi, la orice…

- Prețurile energiei electrice ating niveluri record in Europa. Gazul natural a urcat marți la un varf de 294 EUR/MWh pe bursa din Austria.„Energia eoliana offshore ar putea fi unul din raspunsurile pe termen lung la numeroase provocari climatice și economice”, constata Claudiu Cazacu, de la XTB. Claudiu…

- Data de 23 august are o semnificatie aparte pentru romani. In primul rand, este ziua in care s-a reusit scoaterea tarii dintr-o alianta dezavantajoasa, si ziua in care Romania a tradat o alianta cu care intrase in razboi.

- Anual, la data de 21 august, este celebrata ziua Medicinei Militare. La aceasta data, in anul 1862, prin Inalt Decret Domnesc, semnat de Alexandru Ioan Cuza, erau create Corpul Ofiterilor Sanitari ai Armatei si Directia Generala a Serviciului Sanitar Roman. Citește și: Muzica buna și dans cu puștimea…

- La 15 august 1714, Constantin Brancoveanu, domn al Tarii Romanesti (1688-1714), cei patru fii ai sai si Ianache Vacarescu au fost decapitati la Constantinopol. Avand in vedere sfarsitul martiric al voievodului Constantin Brancoveanu si al celor patru fii ai sai impreuna cu sfetnicul sau, si apreciind…