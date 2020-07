Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a anunțat, luni, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a fost depistat un focar de coronavirus la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale, conform site-ului de știri ziaruldearges.ro.Șase persoane, dintre care patru…

- In urma testarilor din data de 07.07.2020, la Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-COV-2 un numar de 4(patru) beneficiari și 2(doi)angajați. De asemenea, in urma testarilor efectuate tot in data de 07.07.2020, la Complexul de Locuințe Protejate…

- Zece angajati si 15 asistati social de la Complexul de Locuinte Protejate Buzoesti si Centrul de Copii ”Sfantul Andrei” Pitesti, institutii aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DSGASPC) Arges, au fost diagnosticati cu COVID-19. Peste 1.350 de persoane…

- Directia de Sanatate Publica Buzau a declarat doua noi focare de coronavirus in judetul Buzau, la doua centre pentru copii aflate insubordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

- Doi angajati ai Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges au fost confirmati ca fiind infectati cu SARS-COV-2, fiind vorba despre o infirmiera de la un centru de la un centrul de ingrijire a persoanelor cu dizabilitati din Pitesti si despre o educatoare dintr-un complex…

- Alți trei salariați ai Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj au fost confirmați luni cu noul coronavirus. Este vorba de angajați ai centrului rezidențial unde duminica a fost confirmat un caz de COVID 19. Persoanele infectate sunt asimptomatice. „In urma testarilor…

- Salariatii si beneficiarii din doua centre rezidentiale din cadrul Directiei Generale pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Olt, unde saptamana trecuta au fost inregistrate doua cazuri de COVID-19 la angajati, au fost testati negativ pentru coronavirus, a anuntat Institutia Prefectului…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Arges a anuntat, luni, inceperea testarii pentru COVID-19 a personalului serviciilor sociale de tip rezidential aflate in subordine. "Acest demers se desfasoara in intervalul 04.05.2020 - 07.05.2020 si vor fi testate 369 de persoane.…