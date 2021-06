11 persoane, implicate într-un accident rutier produs pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov Un accident in care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sambata dupa amiaza, pe drumul national 1, intre Ploiesti si Brasov, 11 persoane, intre care patru copii, aflandu-se in cele patru autovehicule. Trei dintre acestia au primit ingrijiri medicale la fata locului, iar o a patra a fost dusa la spital. Potrivit datelor furnizate de ISU Prahova, accidentul a avut loc in zona „Paralela 45”, intre Ploiesti si Campina, pe sensul de mers Brasov – Ploiesti. Patru autovehicule au fost implicate, insa soferul unuia dintre acestea a decis sa plece de la locul accidentului. Echipajele de interventie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

