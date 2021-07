11 persoane au murit trăsnite de fulger, în timp ce își făceau un selfie în ploaie Un fulger a ucis cel puțin 11 persoane și a ranit multe altele in Jaipur, in nordul Indiei. Victimele iși faceau selfie-uri in ploaie, in varful unui turn de veghe de la Amer Fort, o atracție turistica, populara a orașului inca din secolul XII. Douazeci și șapte de persoane se aflau pe turn și pe zidul fortului cand s-a produs incidentul, iar unele dintre ele ar fi sarit la pamant. Un ofițer de poliție de rang inalt a declarat presei ca cei mai mulți dintre cei care se aflau printre morții din turnul fortului erau tineri. Au fost raportate alte noua decese cauzate de trasnete in statul Rajasthan,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

