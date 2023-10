11 octombrie: Mihai Viteazu obține tronul Țării Românești. Turcii îl recunosc pe Carol I 1593. Mihai Viteazu intra in București și urca pe tronul Țarii Romanești, dupa acceptarea lui de catre Poarta Otomana. 1673. Hatmanul Jan Sobieski ii invinge pe turci la Hotin. 1802. Jacques Garnerin breveteaza parașuta. 1811. „Juliana”, primul vapor care funcționa cu aburi, a devenit operațional. 1866. Carol I este recunoscut de catre Poarta Otomana drept domn al Principatelor Unite. 1875. S-a nascut Ștefan Octavian Iosif, poet roman (decedat 1913) 1885. S-a nascut scriitorul francez Francois Mauriac, laureat al Premiului Nobel. 1889. A murit fizicianul britanic James Prescott Joule. 1896. A… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a evidentiat in cadrul intalnirii avute, marti, cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, aflat la Bucuresti in vizita oficiala, ca Romania ramane alaturi de Ucraina in cea mai grea perioada din istoria sa recenta, garantand tot sprijinul pe care il poate oferi…

- Patru cetateni romani au murit in accidentul rutier produs marti, la Mestre, langa Venetia, cand un autocar a cazut de pe un pod si a luat foc, a anuntat miercuri seara Ministerul de Externe de la Bucuresti. Procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, avand in vedere…

- Se spunea ca regina Maria a Romaniei era una dintre cele mai frumoase si mai senzuale femei din Europa.Biografii sai spun ca regina Maria a fost de o frumusețe rara. Bruneta cu ochii albaștri, argintii, scanteietori, cu luciri de oțel. Era alintata cu diminutivul Missy. A fost o femeie energica, prezența…

- In perioada 7-18 august 2023, la Manastirea Oașa s-a desfașurat Tabara Naționala „Parintele Teofil Paraian”, organizata de Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei și Manastirea Oașa. La aceasta tabara au participat aproximativ 220 de tineri care au incercat sa se integreze in viața și programul…

- Academicianul Constantin Balaceanu Stolnici a murit sambata noapte, in locuinta sa din Bucuresti, la varsta de 100 de ani. Anuntul a fost facut de Universitatea Ecologica pe Facebook si confirmat pentru Libertatea de academiciana Georgeta Filitti."La 20 august a.c. a plecat dintre noi cu aceeași serenitate…

- Ies la iveala noi detalii șocante in cazul adolescentei olimpice din București, gasite fara suflare in casa tanarului de 19 ani din Neamț, pe care il cunoscuse pe internet.Avocatul familiei susține ca intreaga ancheta ar fi fost tratata cu superficialitate și ca s-ar fi batut pasul pe loc. Acesta a…

- Doua mașini in care se aflau șase persoane s-au ciocnit frontal marți, 8 august, pe DN 2, intre localitatile Movilita si Sinesti din judetul Ialomita. In urma impactului, doi oameni au murit pe loc, anunța Centrul Infotrafic al Poliției Romane.„Persoanele incarcerate au fost extrase dintre fiarele contorsionate…

- Cele trei persoane acuzate de procurorii DIICOT Neamt de trafic de droguri de mare risc, implicate in dosarul minorei in varsta de 16 ani, din Bucuresti, care a murit din cauza consumului de droguri, au fost arestati preventiv de judecatorii Tribunalului Neamt. Instanta a respins solicitarile inculpatilor…