- Un barbat in varsta de 37 de ani care aruncase in aer doua bancomate, inclusiv unul din Sectorul 3 din Capitala, a fost prins de politistii din Bucuresti. Anchetatorii au gasit in masina sa cagule, spray-uri lacrimogene, aparate de bruiaj, iar la perchezitiile imobiliare au mai descoperit materiale…

- Politistii din Capitala au descins in noaptea de sambata spre duminica intr-un apartament de tip penthouse din sectorul 6 unde era organizata o petrecere cu manele. Aici au fost gasite 11 persoane, intre care Adrian Minune și Tzanca Uraganul, conform unor surse. Toti participanții la petrecere…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unui eveniment cu 60 de persoane desfasurat la subsolul unui imobil in zona soselei Colentina, potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei.Sambata, in jurul orei 23,00, Sectia 7 Politie a fost sesizata prin…

- Ilie Badea Dumitrescu, fiul in varsta de 22 de ani al fotbalistului Ilie Dumitrescu, a fost oprit de catre poliție și depistat pozitiv pentru consumul a doua substanțe interzise, au declarat surse judiciare pentru ziarul Libertatea. Tanarul s-a ales cu dosar penal.Tanarul a fost oprit in trafic in jurul…

- Viorel Gongoi, unul dintre liderii comunitații rome din Romania, face afirmații șpcante! El spune ca polițiștii care se ocupa de clanuri in cadrul Poliției Capitalei sunt corupți și ”se vand pe 200 de dolari”.Viorel Gongoi, unchiul lui Emi Pian, susține ca ar avea dovezi concrete legate de…

- Politistii sectiei 6 din Bucuresti au oprit o petrecere cu aproximativ 170 de participanti, dupa ce au fost sesizati la 112 ca este tulburata linistea publica prin muzica si galagie. Atat organizatorul evenimentului, cat si participantii la petrecere au fost sanctionati, informeaza Agerpres.In cursul…