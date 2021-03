104 infectări, în ultimele 24 de ore. Orașele și comunele din Alba de unde provin cei depistați pozitiv Pana la data de 13 martie 2021, in județ s-au inregistrat 16672 de persoane confirmate pozitiv, 15098 de persoane vindecate și 448 de decese. Vineri, in Alba au fost prelucrate 462 de probe (299 probe la SJU si 163 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 178278. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 104 noi cazuri, astfel: Abrud – 3 Aiud – 10 Alba Iulia – 42 Blaj – 5 Cugir – 4 Ocna Mureș – 3 Sebeș – 7 Teiuș – 1 Bucium – 1 Ciugud – 1 Doștat – 1 Garbova – 1 Horea – 1 Ighiu – 2 Lopadea Noua – 1 Lunca Mureșului – 1 Lupșa – 1 Mihalț – 1 Santimbru – 3 Sasciori… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

