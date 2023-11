103 cetăţeni români vor fi azi evacuaţi din Fâşia Gaza Vești bune de la Ministerul Afacerilor Externe! Un numar de 103 cetateni romani și membrii familiilor lor vor fi salvați azi din Fașia Gaza. Aceștia au primit, in cursul noptii trecute, permisiunea de a tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah si de a intra pe teritoriul Egiptului, a anuntat MAE, in aceasta dimineata. 103 cetateni romani și membrii familiilor lor vor parasi azi Fașia Gaza. Acestia au fost informati referitor la procedura de evacuare in cursul nopții de luni spre marți. Ei vor ajunge in Egipt pe parcursul zilei de azi respectand toate procedurile specifice impuse. Cei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

