102 percheziții în Timiș și alte 25 de județe într-un dosar de achiziții fictive de două milioane de euro Peste 100 de percheziții in București și 25 de județe au loc miercuri dimineața la persoane banuite ca au facut achiziții fictive in valoare de doua milioane de euro. Achizițiile s-au facut de la firme care nu au personal angajat, administrate de aceleași persoane fizice. Polițiștii de investigare a criminalitații economice fac 102 percheziții domiciliare […] Articolul 102 percheziții in Timiș și alte 25 de județe intr-un dosar de achiziții fictive de doua milioane de euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza 76 de percheziții pe raza a 12 județe și a municipiului București intr-o cauza in care exista suspiciunea rezonabila de fraudare a examenelor de licența sau disertație. La data…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza, miercuri, 76 de perchezitii pe raza a 12 judete si a municipiului Bucuresti intr-o cauza in care exista suspiciunea rezonabila de fraudare a examenelor de licenta sau disertatie.

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. efectueaza, miercuri, 76 de perchezitii pe raza a 12 judete si a municipiului Bucuresti intr-o cauza in care exista suspiciunea rezonabila de fraudare a examenelor de licenta sau disertatie.

- Politistii din Brasov efectueaza, marti, 55 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in cinci judete - Brasov, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Valcea, intr-un dosar privind contrabanda cu tutun. "Din cercetari a reiesit faptul ca, in perioada ianuarie 2018 - decembrie 2019, mai multe persoane ar fi detinut…

- Politistii de la Biroul de Combatere a Crimei Organizate, impreuna cu jandarmii, au facut, marti dimineata, mai multe perchezitii, in Timis, inclusiv la Centrul de Plasament pentru Copii cu Dizabilitati din Recas, intr-un dosar de trafic de minori si prostitutie, scrie news.ro.Anchetatorii spun…

- Politistii si procurorii DIICOT din Dambovita au facut, marti, 36 de perchezitii domiciliare in judetul Dambovita si in municipiul Brasov, la persoane suspectate de trafic de droguri. Peste 70 de persoane ar urma sa fie audiate in acest caz.

- Polițiștii campineni, impreuna cu colegi din București, desfașoara, vineri dimineața, percheziții la domiciliul a trei persoane suspectate de comiterea unor furturi și talharii. La percheziții participa și jandarmi. Este vorba despre hoți care acționau cu violența, intrand in case peste proprietari.…