- Guvernul a aprobat proiectul de Hotarare privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2022, informeaza Ministerul Muncii, act normativ care ar fi trebuit adoptat anul trecut, acesta fiind și motivul pentru care de 2-3 luni multe dosare nu au putut…

- Inspectoratul General pentru Imigrari anunța simplificarea procedurilor de lucru privind eliberarea documentelor emise cetatenilor straini și europeni, incepand cu 1 ianuarie 2022. La solicitarea acordarii sau prelungirii dreptului de ședere sau de rezidența, sau emiterea avizului de angajare nu mai…

