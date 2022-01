10 rețete de smoothie cu care să înlocuiești micul dejun 10 rețete de smoothie cu care sa inlocuiești micul dejun. Vrei sa optezi pentru o dieta care sa fie bogata in smoothie-uri? Iata zece rețete din care poți sa te inspiri. Smoothie-urile nu numai ca sunt sanatoase, dar au grija și de silueta ta. Ai nevoie doar de un blender și de cateva fructe pentru a le prepara. Daca ești in lipsa de idei și iși dorești un meniu variat, iata 10 rețete de smoothie-uri pe care le poți alege, in funcție de preferințe. 10 rețete de smoothie cu care sa inlocuiești micul dejun Smoothie cu banane și capșuni: ½ banana ½ kiwi 3 capsuni 3-4 linguri de iaurt grecesc ½ pahar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

