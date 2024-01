Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca intre calitatea leadership ului politic si bunul mers al tarii este o legatura directa. De asamenea, Mircea Geoana a mentionat ca spera ca, la momentul votului, romanii sa se gandeasca mai putin la culoarea politica…

- In perioada 12-13 ianuarie 2024, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate,…

- Popriri pe conturi, zeci de somații, procese. Un tanar programator povestește pentru Libertatea ce se ascunde in spatele amenzii primite recent de Rompetrol pentru incalcarea normelor privind securitatea datelor personale.Adrian Marinescu este un programator de 24 de ani din Drobeta-Turnu Severin. De…

- Armata israeliana a dezmintit sambata faptul ca a vizat spitalul Al Shifa, cel mai mare din Gaza, calificand drept "false" informatiile potrivit carora trupele sale "incercuiesc si lovesc" institutia, relateaza AFP.

- Sediul Autoritații Naționale pentru Administrare si Reglementare in Comunicații a fost spart, luni dimineata. „Potrivit unor surse Antena 3 CNN, mai mulți indivizi au reușit sa forțeze intrarea in garajul ANCOM și ar fi intrat și in mai multe birouri ale instituției. La ora acestei relatari, in sediul…

- In perioada 27-28 octombrie 2023, polițiștii și jandarmii din județul Alba au continuat acțiunile, in sistem integrat, pentru combaterea faptelor de natura penala și contravenționala și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetațenilor din județ. In cadrul activitaților desfașurate,…

- Cel putin 35 de persoane au murit, iar alte 53 au fost ranite sambata, intr-un accident in lant pe un drum care asigura o legatura... The post Accident in lanț, pe autostrada. Cel puțin 35 de oameni au murit și 53 au fost raniți pe o șosea ce face legatura intre Cairo și Alexandria appeared first on…