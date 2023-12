10 predicții pentru anul 2024 care cu siguranță nu se vor îndeplini Cu un zambet și cu un ochi ager asupra absurdului cotidian, am pregatit pentru dumneavoastra 10 predictii umoristice care sa coloreze intrarea in anul 2024 cu o nota de veselie și fantazie. Intr-o lume adesea serioasa, cu tot felul de provocari și schimbari, este important sa ne pastram simțul umorului. Așadar, sa aruncam o privire […] Articolul 10 predicții pentru anul 2024 care cu siguranța nu se vor indeplini apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a participat alaturi de primarul comunei Corbasca, Nicu Pușcașu-Andone, la recepția lucrarilor de refacere a drumului agricol Scarișoara – Rogoaza, afectat de calamitați naturale. Aceasta inițiativa a fost demarata pentru a asigura siguranța…

- Cu sosirea sezonului rece și acoperirea zonelor montane ale județului nostru de un strat generos de zapada, Jandarmeria Montana din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau se afla in stare de alerta maxima pentru a asigura siguranța turiștilor pe traseele montane. In comunicatul oficial, jandarmii…

- Astazi, președintele Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea, a anunțat finalizarea unui proiect de dezvoltare semnificativ pentru comuna Dofteana și satul Seaca. Printr-o investiție impresionanta de aproximativ 2 milioane de euro, susținuta financiar de Consiliul Județean in parteneriat cu Consiliul…

- Avem deosebita placere de a va invita la destindere și terapie de grup prin ras. “Cred cu tot sufletul și bazat pe toata experiența mea profesionala de pana acum, in puterea vindecatoare a comediei. Cred ca abilitatea de a rade inteligent ramane cea mai dinamica forma de terapie pentru desprinderea…

- A aparut numarul 501 (octombrie 2023) al revistei „Viața bacauana”, periodic de atitudine, cultura și informație editat de Fundația Culturala „Georgeta și Mircea Cancicov”, condusa de poetul Victor Munteanu. Acest numar al revistei sta, firesc, sub semnul recentei ediții (a XX-a) a Festivalului-Concurs…

- Inaintea ultimei etape din turul campionatului regular, echipa se pregatește sa intalneasca o provocare dificila in deplasare. Dupa doua runde consecutive in care au obținut 4 puncte pe teren propriu, echipa spera sa continue seria buna și in meciul viitor impotriva formației clasate pe poziția a 4-a,…

- Marți, in orașul Horezu, doua persoane au fost transportate la spital dupa ce un recipient cu diluant a explodat intr-o autoutilitara care transporta produse utilizate pentru marcajul rutier. Informația a fost furnizata de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea. Potrivit…

- Un milion de oameni in varsta din Romania sufera in singuratate, din cauza ca nu se mai pot descurca singuri, doborați de batranețe si de boli. Populația varstnica in Romania este in creștere, astfel ca in acest moment reprezinta 15% din populația țarii, iar in 2030, 30% din populația țarii va fi de…