Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de 3 ani de la incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra Neamț, tragedie care s-a soldat cu 10 morți, s-au facut primele puneri sub acuzare. Unitatea sanitara dar și doua cadre medicale au calitatea de inculpați, potrivit avocatului Adrian Cuculis. Acesta a anunțat…

- Spitalul de Boli Infectioase ”Sf. Parascheva” Iasi a fost acreditat de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate cu unul dintre cele mai bune punctaje din tara, anunta, miercuri, Consiliul Judetean Iasi. Unitatea medicala are peste 300 de paturi si acorda anual asistenta pentru peste…

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello", unitate sanitara aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, a obținut din partea Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate o noua acreditare.

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ”Leon Daniello”, unitate sanitara aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj, a obținut din partea Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate o noua acreditare.In cadrul activitații de evaluare, membrii comisiei au analizat 2.976 de indicatori…

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, unitate sanitara care funcționeaza in subordinea Consiliului Județean Cluj, a fost reacreditat de catre Autoritatea Naționala de Management al Calitații in Sanatate.

- In perioada 18 – 22 septembrie 2023, Spitalul Județean de Urgența Pitești a fost evaluat de catre o Comisie a Autoritații Naționale de Management al Calitații in Sanatate (ANMCS), in vederea obținerii acreditarii in ciclul II. Comisia de evaluare a fost formata din 7 membrii, experți ai Autoritații…

- Ca și in ultimii ani, Spitalul Județean de Urgența Pitești (SJUP) s-a alaturat inițiativei Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) pentru a sarbatori Ziua Mondiala pentru Siguranța Pacientului. Astfel, fațada cladirii unitații spitalicești a fost iluminata, odata cu lasarea intunericului, in portocaliu.…