10 pași ca să devii un lider mai bun Cum poate fi descris un lider puternic? Studiile arata ca existe anumite calitați de conducere precum asertivitatea, adaptabilitatea, inteligența și conștiința, care sunt considerate ca fiind cele mai importante atribute ale unui conducator.Liderii transformaționali sunt pozitivi, au putere și inspira. Ei iși prețuiesc adepții și ii inspira sa aiba performanțe mai bune.Deci, ce poate face cineva care dorește sa evolueze pentru a dezvolta aceste calitați valoroase de leadership și a deveni un lider mai puternic și mai eficient?Liderii transformaționali sunt de obicei descriși ca fiind entuziaști,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai se anunța o luna foarte buna pentru mai mulți nativi, dar in mod special unul dintre ei va avea parte de o experiența inedita in aceasta perioada. Care e zodia care trebuie sa se pregateasca de noi provocari.

- Rudele femeii spun ca aceastaaieșise de curand la pensie și ca se temea ca banii nu ii vor ajunge avand in vedere valul de scumpiri cu care se confrunta in prezent țara noastra. Drept urmare, femeia de 59 de ani a luat decizia de a se spanzura in suboslul blocului. Acolo au gasit-o rudele, dupa ce acesta…

- Frf.ro noteaza ca in aceste zile, la Centrul National de Fotbal de la Buftea, continua pregatirea arbitrilor pentru implementarea asistentei video in fotbalul romanesc. Dupa ce s-au familiarizat cu sistemul la sediul CCA, analizand diferite faze de joc din fotbalul european, arbitrii s-au mutat cu camera…

- Catedrala Ortodoxa din Sighetu Marmației are un nou preot paroh in persoana parintelui Dan Sidau, cel care a luat locul parintelui Paul Tomoiaga. Va reamintim ca acesta din urma a contestat decizia eliberarii sale din funcție și inca așteapta un raspus la contestația depusa din partea Episcopiei Maramureșului…

- Avem o pandemie despre care nu putem afirma ca este pe terminate și un razboi la granița Romaniei. Adevarul e ca e prea mult și nu știm cum și de unde iși mai gasesc oamenii puterea sa reziste psihic. Aflați intre o pandemie și un razboi, ce se va intampla cu oamenii, la nivel mental? Se spune ca…

- Rusia ar fi dezvoltat un plan multiplu ce vizeaza ocuparea capitalei Kiev, scopul final fiind schimbarea actualei conduceri de stat cu una pro-rusa și imparțirea țarii in doua, dupa modelul postbelic al Germaniei. Planul Rusiei de a ocupa Kievul, potrivit surselor jurnaliștilor de la Ukrainska Pravda…

- UPDATE Rusia se confrunta cu o amenintare „serioasa” si „foarte mare” in Ucraina, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, intr-un context de tensiuni in crestere cu tarile occidentale, care acuza Moscova ca se pregateste sa invadeze teritoriul ucrainean, informeaza AFP. „Utilizarea Ucrainei…

- OrtodoxeSf. Ap. Arhip, Filimon si sotia sa, ApfiaGreco-catoliceSf. ap. Arhip, Filimon si ApfiaRomano-catoliceSf. Mansuet, ep.Sfintii Apostoli Arhip, Filimon si sotia sa, Apfia, sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 19 februarie.Sfantul Apostol Arhip este unul din cei 70 de apostoli. A fost…