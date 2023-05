Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie cu Printul Louis zambind intr-o roaba impinsa de mama sa, Catherine, a fost facuta publica de familia regala cu prilejul celei de-a cincea aniversari a acestuia, scrie BBC. Fotografiile au fost facute de fotograful Millie Pilkington, și nu de mama lui Louis, Prințesa de Wales, ca pana acum.…

- Kate Middleton a devenit virala pe rețelele sociale, dupa ce ținuta ei ar fi atras atenția presei, in cadrul celui mai recent eveniment public onorat de Prințesa de Wales. Detaliul din ținuta ducesei care ar fi incalcat protocolul regal. Detaliul din ținuta sa la care Kate Middleton nu ar fi fost atenta…

- Kate Middleton se bucura de statutul uneia dintre cele mai reputate și titrate prințese din lume, aparițiile sale in public fiind atent observate și studiate de catre milioane de fani din toate colțurile lumii. Prințesa de Wales ar fi incalcat o tradiție regala veche de peste un secol, de dragul familiei…

- Kate Middleton și Prințul William au parte de intalniri oficiale fara de cusur. Eleganți, serioși, sobri și mereu la datorie, in spatele ușilor inchise, cei doi parteneri se bucura de o relație normala de cuplu. Ce porecle și-au ales ducele și ducesa de Cornwall, unul pentru celalalt. Ce porecle au…

- Kate Middleton și Prințul William au atras toate privirile la acordarea premiilor BAFTA de anul acesta. Insa, nu doar ținutele lor au fost cele care au ieșit in vazul lumii, ci și gestul pe care prințesa de Wales l-a facut, in timp ce se afla pe covorul roșu. Ce a facut Kate Middleton in timpul premiilor…

- Ovidiu Buta a comentat ținutele pe care vedetele le-au purtat la premiile BAFTA din anul 2023. Cea care a starnit controversele tuturor a fost Kate Middleton, care a repurtat o rochie. Prințesa de Wales nu a scapat de comentariile acide ale stilistului roman internațional.

- Prințul William și Kate Middleton au fost prezenți, duminica seara, la gala Premiilor BAFTA, la Royal Festival Hall din Londra. Prințesa de Wales a facut senzație pe covorul roșu, relateaza Metro.

- Ținuta pe care Kate Middleton a ales s-o poarte duminica, 19 februarie, pe covorul roșu la Premiile Academiei Britanice de Film (BAFTA) a intrat in atenția presei britanice. Tabloidul Daily Mail noteaza ca prințesa de Wales a repurtat o rochie de acum 4 ani, pe care a accesorizat-o cu o pereche de cercei…