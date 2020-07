Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat o Hotarare care prevede ca, incepand cu luna iulie 2020, se genereaza și se rescriu noi certificate digitale pentru cardurile naționale de asigurari de sanatate emise pana la data de 31 decembrie 2014. Termenul de valabilitate al acestor carduri este de 7 ani de la data rescrierii…

- Valabilitatea cardurilor de sanatate care expira la 1 iulie va fi prelungita cu sapte ani pentru 4,2 milioane de romani, a anunțat președintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Adela Cojan. Potrivit sursei citate, de la 1 iulie, pentru a avea o evidenta a pacientilor care beneficiaza…

- In acest scop, instituția anunța ca intenționeaza sa dezvolte trei proiecte de informatizare, pentru care estimeaza ca va obține finanțare pana la sfarșitul acestui an. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) anunța ca in cadrul exercițiului financiar 2014-2020 al UE, va accesa fonduri europene…

- Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Suceava a decontat suma de 3.047.500 lei, reprezentand stimulentul de risc COVID-19 pentru un numar de 1.219 angajati din spitale, centre de dializa, servicii de ambulanta, transport sanitar si laboratoare din judet, a informat, vineri, directorul institutiei, Cristi…

- Zeci de romani, stabiliți in localitatea Trieste din ITalia, s-au inchis in biserica impreuna cu doi preoti pentru a sarbatori prima zi de Paste ortodox. Mai multi localnici au vazut manifestarile și au anunțat imediat organele de ordine. „In urma verificarilor efectuate, fortele de ordine au descoperit…

- Plați restante la concediile medicale Asociația Colegiului Pacienților solicita Guvernului sa rezolve urgent problema plații restanțelor la concediile medicale care au fost achitate de angajator fara a fi însa recuperați banii de la CNAS. Purtatorul de cuvânt al Casei Naționale…