10 miliarde de dolari: miza armistițiului comercial UE-SUA Uniunea Europeana discuta posibilitatea de a prelungi temporar un armistițiu cu SUA legat de comerțul cu oțel și aluminiu, o perspectiva care ar ocoli negocierile blocate și ar evita revenirea tarifelor la exporturi transatlantice de pana la 10 miliarde de dolari. Discuțiile privind așa-numitul Aranjament global privind oțelul și aluminiul durabil(GSA) au ca scop soluționarea

