10 lecţii despre lumea postpandemică, de Fareed Zakaria Pentru cei care trec pragul librariilor, Fareed Zakaria este cunoscut publicului cititor din Romania prin lucrarile „Viitorul Libertatii. Democratia neliberala in Statele Unite ale Americii si in lume", „Lumea postamericana", „10 lectii pentru o lume postpandemica", aparute in traducere la Editura Polirom. Pentru aceasta saptamana am ales sa scriu despre „lumea postpandemica" a lui Zakaria deoarece este o carte emblematica pentru un curent de gandire care a capatat o consistenta redutabila in relatiile internationale, cu o optiune ferma pentru abordarea globalista si regandirea suveranitatii nationale… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

